Kadıköy'de hareketli dakikalar: Satırla kendine zarar verdi

İstanbul Kadıköy'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA 25.06.2020 - 09:52

Kadıköy'de hareketli dakikalar: Satırla kendine zarar verdi

İstanbul Kadıköy'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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