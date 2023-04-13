Kadıköy'de hayvanseverlerden eylem

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde Mart ayında onlarca kedi ölü bulunmuş, emniyet ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, kedi katillerinin bulunması için eylem yapmıştı. Tekrar bir araya gelen hayvanseverler, toplu kedi ölümlerine neden olan sorumluların bulunmasını istedi.

