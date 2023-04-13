Kadıköy'de hayvanseverlerden eylem

İstanbul Kadıköy'de hayvanseverler, mart ayında meydana gelen toplu kedi ölümlerinde, sorumluların bulunması için eylem yaptı.

Kadıköy'de hayvanseverlerden eylem
Kadıköy'de toplu kedi ölümleri

Kadıköy'de toplu kedi ölümleri

Haberi Görüntüle

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde Mart ayında onlarca kedi ölü bulunmuş, emniyet ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, kedi katillerinin bulunması için eylem yapmıştı. Tekrar bir araya gelen hayvanseverler, toplu kedi ölümlerine neden olan sorumluların bulunmasını istedi.

Kadıköy'de hayvanseverlerden eylem - 1

"Katiller bulunsun, hesap sorulsun" şeklinde pankart açan mahalle sakinleri, basın açıklaması yaptı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil de basın açıklaması sırasında mahalle sakinlerine destek verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...