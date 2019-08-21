İstanbul Kadıköy'de Zeki Yakupoğlu idaresindeki otomobil, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'nin yol ayrımında Fehmi Araz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kadıköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul Kadıköy'de Zeki Yakupoğlu idaresindeki otomobil, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'nin yol ayrımında Fehmi Araz yönetimindeki otomobille çarpıştı.