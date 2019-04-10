İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi Lalezar Sokakta'ki bir inşaatın temelinde çalışan Doğan Güner'in üzerine demir parçası düştü.
Bulunduğu yerde sıkışan Güner'in kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Güner, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güner, hastaneye sevk edildi.
Doğan Güner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kadıköy'de iş kazası: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi Lalezar Sokakta'ki bir inşaatın temelinde çalışan Doğan Güner'in üzerine demir parçası düştü.