Kadıköy’de istinat duvarı çöktü
İstanbul Kadıköy’de bir sitenin istinat duvarı, otoparkta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobilde hasar meydana geldi.
İstanbul Kadıköy’deki bir sitede, istinat duvarı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Olay, saat 13.40 sıralarında Merdivenköy’de meydana geldi.
Yağışın etkisiyle site otoparkının istinat duvarı park halindeki 34 BY 0339 plakalı aracın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çöken kaldırılırken otoparka güvenlik şeridi çekildi.
Otomobilde maddi hasar oluştu.
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