Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

İstanbul Kadıköy'de bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımda duran 2 kişiyi ezdi.



Kaza saat 12.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Belediyesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği Pendik-Kadıköy seferini yapan yolcu minibüsü kaldırıma çıkarak, kaldırımda bulunan 1'i kadın ve 2 kişiye çarptı.

YARALILAR BELEDİYE ÇALIŞANI



Kadıköy Belediyesi'nde görevli oldukları öğrenilen 2 yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR KAÇTI



Öte yandan yaralılardan birinin sara hastası olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün aracıyla olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.



Bir görgü tanığı "Bir otomobil sıkıştırmış. Otomobile çarpmamak için sola atınca kaldırıma çıktı. Yaralılar belediye çalışanıymış, ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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