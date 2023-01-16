Kadıköy'de kaldırımdaki scooterlar toplanacak

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Ancak bu araçların, kullanımının yasak olduğu kaldırıma park edilmeleri yayaların geçişine engel oluyor.

Kaldırımlardaki işgali engellemek için Kadıköy Belediyesi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayıları hızla artan elektrikli scooterlar ile ilgili basın açıklaması yaptı.

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Odabaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın scooterların kullanımıyla ilgili bir yönetmelik yayınladığının hatırlattı.



Yönetmeliğe göre de ilçe belediyelerinin scooterlara müdahale etme şansları olmadığını dile getiren Odabaşı, "Sayıyı biz belirlemiyoruz, kullanım şeklini biz belirlemiyoruz. Nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz. Ama bu scooterların oluşturmuş olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz" dedi.

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Odabaşı, "Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bir bebek arabasının bu kaldırımlardan geçmesi mümkün değil” diye konuştu.



Bu nedenle yayaların haklarını korumak için harekete geçeceklerini söyleyen Odabaşı, "Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse, hepsini toplayacağız" ifadelerini kullandı.

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