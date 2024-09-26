Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki binada çökme

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında büyük kısmı yıkılan binada kısmi çökme meydana geldi.

Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki binada çökme

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki binada çökme - 1 Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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