Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki binada çökme

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

