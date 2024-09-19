Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Olay saat 01.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobillere çarptı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.