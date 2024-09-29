Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırma çıktı ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, üzerinde saat 07.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, Orhan Duhan Delen hakimiyetindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülere alkol testi yaparken, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazada yaralanan olmazken kaza sırasında kaldırımda hiç kimsenin olmaması faciayı önledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Artvin'de market yaşlı adamın üzerine yıkıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...