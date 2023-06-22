Kadıköy'de kovalamaca | Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

D-100 Otoyolu Göztepe mevkiinde hareketli saatler yaşandı. Emniyet ekiplerinin rutin uygulamasından kaçan bir otomobil, uzun süren takibin ardından polis tarafından ateş açılarak durduruldu.

Kadıköy'de kovalamaca | Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

Emniyet ekiplerinin Kadıköy D-100 Karayolundaki rutin uygulamasından kaçan bir otomobil uzun süren takibin ardından polis tarafından vurularak durduruldu. Kaçan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, D-100 Karayolu mevkiinde dün 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolunda emniyet ekipleri tarafından araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de kovalamaca | Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu - 1

Denetim noktasına giren 34 ENZ 577 plakalı otomobil sürücüsü, polis noktasında durmayarak kaçtı. ekipleri kaçan otomobili kovalamaya başladı.

Sürücü, polis ekiplerine çarparak kaçmaya devam etti. Nefes kesen kovalamacada ekipler, kaçan otomobile ateş açarak lastiğini patlattı.

Kadıköy'de kovalamaca | Polis lastiklerine ateş açarak durdurdu - 2

Emniyet ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kaçan şahsın aranması olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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