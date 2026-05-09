Kadıköy'de milyonluk araçlar küle döndü

İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı. Bu sırada galerinin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.