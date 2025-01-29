Kadıköy'de milyonluk kuyumcu soygunu
İstanbul Kadıköy'de bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın ve pırlanta takı setleri çalan hırsızlar yakalanıp tutuklandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta bulunan A.U.'ya ait kuyumcuya 31 Aralık 2024 tarihinde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında hırsız girdi.
Olay yerine otomobille gelen şüpheliler önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, daha sonra cam kapıyı kırmak üzere bir süre uğraşıp içeri girdi. Vitrinde bulunan altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.
Sabah kuyumcu dükkanına giden A.U. soygunu fark ederek polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelilerin siyah renkte bir otomobille olay yerine geldikleri, kepengi açtıktan sonra cam kapıyı kırdıkları, uzun süre uğraştıktan sonra ellerindeki silahı fırlatarak cam kapıyı kırdıkları görüldü.
Daha sonra hızla vitrindeki ziynet eşyalarını toplamaya başlayan hırsızların çaldıklarıyla birlikte kaçtıkları anlar görüntülerde yer aldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.G.Y. (19), E.Y. (20), S.D. (19) ve M.Ö. (24) polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G.Y.'nin daha önceden 15, E.Y.'nin 12, S.D.'nin 10, M.Ö.'nün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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