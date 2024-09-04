Kadıköy'de mitingde yasa dışı pankart açan 12 kişiye tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de, Kadıköy'de İskele Atatürk Anıtı önünde yaklaşık 450 kişinin katıldığı mitingin ardından çıkan olaylarla ilgili çalışma başlattı.



Çalışmalarda mitingin bitmesinde yakın ve dağılma sırasında sözde marşlar eşliğinde halay çektiği ve yasa dışı pankart açtığı tespit edilen 4'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.