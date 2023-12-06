Kadıköy'de motosiklet kazası: Metrelerce sürüklendi

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.