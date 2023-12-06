Kadıköy'de motosiklet kazası: Metrelerce sürüklendi

İstanbul Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen sürücü, sürüklenerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kadıköy'de motosiklet kazası: Metrelerce sürüklendi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Motosikletin sürücüsü, Bostancı istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de motosiklet kazası: Metrelerce sürüklendi - 1

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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