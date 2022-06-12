Kadıköy'de Öcalan'a destek yürüyüşüne müdahale: 70 gözaltı

İstanbul Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı.



İlçedeki Serasker Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu.



Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan arbedede DBP milletvekili Salihe Aydeniz görevli polis memuruna yumruk attı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, HDP organizesinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ile Kadıköy'den araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisinin alındığı belirtildi.



Kadıköy'de izinsiz toplu yürüyüş yapan, aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2911 sayılı yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyoruz" sloganı ile başlayan izinsiz gösteriler kapsamında, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura direnme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 70 şüphelinin yakalandığı, bu şüphelilerden 25'i hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan, "yasama dokunulmazlığı" kapsamında bulunan milletvekillerinin kimliklerinin ve eylemlerinin tespit edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

