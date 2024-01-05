Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli tutuklandı

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir sokakta Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra Tolga N. adlı kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Tolga N. ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.



Tolga N. bir süre sonra servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen Tolga N. servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

VİDEO: OKUL SERVİSİNİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

