Kadıköy'de okul çevresinde denetim: İki şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de okul çevresinde denetim yapan polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Okul önünden geçen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlikleri kontrol edildi.

Ayrıca sürücülere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Şüpheli görülen kişilerin üst aramaları gerçekleştirilirken, motosiklet sürücülerinin kask ve plaka denetimleri de yapıldı.

Denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bagaj kısmında kask bulunması üzerine aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Araçtaki iki kişi, motosikletli sokak çetesi üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınarak emniyete götürüldü.