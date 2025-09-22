Kadıköy'de olay: Sıkıştırdı, saldırdı, tepki gösterenlere bıçak çekti!
İstanbul'da bir kadın, okuldan kızını aldığı sırada üç tekerlekli aracıyla seyreden bir adam tarafından sıkıştırıldı. Tartışma büyüyünce adam kadına saldırdı. Saldırgan o anlarda kendisine tepki gösterenleri de bıçakla tehdit etti.
İstanbul Kadıköy'de bir kişi, üç tekerlekli aracıyla bir kadını sıkıştırdı, kendisine tepki gösterenleri bıçakla tehdit etti.
Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi'ndeki Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi.
KIZINI ALIP, MOTOSİKLETLE İLERLEMEYE BAŞLADI
İddiaya göre, kızı M.Y.'yi okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y., eve doğru yola çıktı.
O sırada üç tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.'yi sıkıştırdı.
Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.
DURUMA TEPKİ GÖSTERENLERİ BIÇAKLA TEHİDT ETTİ
Saldırgan, bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kadın ise bayılarak yere yığıldı.
Çevredekiler kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi.
Şüpheli daha sonra üç tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü.
Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
