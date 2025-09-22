Kadıköy'de olay: Sıkıştırdı, saldırdı, tepki gösterenlere bıçak çekti!

İstanbul Kadıköy'de bir kişi, üç tekerlekli aracıyla bir kadını sıkıştırdı, kendisine tepki gösterenleri bıçakla tehdit etti.

Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi'ndeki Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi.

KIZINI ALIP, MOTOSİKLETLE İLERLEMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, kızı M.Y.'yi okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y., eve doğru yola çıktı.

O sırada üç tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.'yi sıkıştırdı.

Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.