Kadıköy'de ölümden dönen genç konuştu: Tehlikeli olduğunu biliyorum ama vazgeçemiyorum

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık bir yıldır ekstrem sporuyla uğraşan 25 yaşındaki İbrahim Koyuncu, yükseklerde yaptığı ve adeta ölüme meydan okuduğu hareketlerle yürekleri ağza getiriyor. Son olarak 6 Mart günü Kadıköy’de bir üst geçidin altına tutunarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Koyuncu, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek iki ayağını da kırdı. Tedavi altında alınan Koyuncu’nun düşme anı ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

''ADRENALİNDE HAYAT BULUYORUM''



Adrenalini çok sevdiğini dile getiren İbrahim Koyuncu, "Ben bir senedir bu spora merak saldım. Adrenalinde hayat buluyorum, seviyorum. Ölüm tehlikesi ve sakatlık tehlikesinin olduğunu biliyorum ama vazgeçemiyorum. Bu bir bağımlılık. Ailem ve yakınlarım bu sporu çok bırakmamı istedi ama ben bırakmak istemiyorum. Ayağım sakatlandı ama iyileşince inşallah yeniden yapacağım. Çok daha yüksek ve tehlikeli yerler de yaptım ama düşmedim, ilk defa oldu" dedi.



