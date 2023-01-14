Kadıköy'de otomobil yayaya çarpıp takla attı

Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen Arzu Süleymanavo adlı kadına çarptı. Ardından da takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan Süleymanavo, ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kadıköy'de otomobil yayaya çarpıp takla attı

İstanbul Kadıköy'de öğle saatlerinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Arzu Süleymanavo'ya çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Kadıköy'de otomobil yayaya çarpıp takla attı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, "Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı" diye konuştu.

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