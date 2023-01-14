Kadıköy'de otomobil yayaya çarpıp takla attı

İstanbul Kadıköy'de öğle saatlerinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Arzu Süleymanavo'ya çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, "Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı" diye konuştu.