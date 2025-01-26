Kadıköy'de park halindeki cip yandı

Olay saat 15.00 sıralarında Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında park halinde bulunan cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.