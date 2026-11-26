Kadıköy'de parkta cinsel saldırı: Gözaltına alındı, kadınlar teşhis etti
26.11.2026 10:24
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kadıköy'de farklı tarihlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen şüpheli yakalandı. Şüpheli mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi.
İstanbul Kadıköy'de farklı tarihlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Eğitim Mahallesi'nde bir kişinin evlerinin önüne gittiği kadınlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI, KADINLAR TEŞHİS ETTİ
Kimliği tespit edilen M.S.Y. (28), 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından teşhis edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.