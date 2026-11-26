İstanbul Kadıköy 'de farklı tarihlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Eğitim Mahallesi'nde bir kişinin evlerinin önüne gittiği kadınlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI, KADINLAR TEŞHİS ETTİ

Kimliği tespit edilen M.S.Y. (28), 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından teşhis edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.