Kadıköy'de restorana torpil atıldı
İstanbul Kadıköy'de bulunan bir restorana seyir halindeki otomobilden torpil atıldı. Olay nedeniyle müşteriler ve çalışanlar korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir restorana 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında seyir halindeki araçtan torpil atıldı.
Aracın içindeki kişiler önce yavaşlayarak bir süre restoranı izledi ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaştı.
Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar kısa süreliğine korku dolu anlar yaşadı.
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