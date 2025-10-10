Kadıköy’de sapağı kaçıran otomobil sürücüsü motosiklete çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.