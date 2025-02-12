Kadıköy'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul Kadıköy'de otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İstanbul'da Kozyatağı O-2 bağlantısı Bostancı ayrımı Yenisahra istikametinde ilerleyen servis minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.
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