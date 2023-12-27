Kadıköy’de site yöneticisi kanser hastası komşusunun suyunu kesti

Kadıköy’de lüks bir sitede gerçekleşen olayda kanser hastası olan Hatice Keskin, iddiaya göre fahiş aidat artırımına karşı gelerek site yöneticiyle gerginlik yaşamaya başladı.



Daha sonrasında konu yargıya taşındı ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İddiaya göre bu durumdan rahatsız olan site yöneticisi dava sürecinde Hatice Keskin’i yıpratmak amacıyla evinin sularını keserek kendisini zor durumda bıraktı.



Yaşanan olayla ilgili konuşan kanser hastası Hatice Keskin düzenli olarak suyu yakıtı ve ortak elektriği ödediği halde verdiği hukuk mücadelesinde zorbalıkla ve baskıyla karşılaştığını anlattı.



Evinin suyu kesilen Keskin, "Kör tıpa takıyor kutu koyuyor kafes koyuyor. Dün gece saat 00.00’da geldik dışarıdan en doğal ihtiyaç duş ve lavabo kullanacağız, su yok. Oğlum ilk başta tamirci çağırıyordu, çağırdığımız tamirciden nasıl açılacağını öğrendi de açtı. Kendisiyle konuştum rahatsızlığımı söyledim 'benimle uğraşmayın varsa bir mücadelemiz sürece orada devam edelim ama benim suyumu kesmeyin ben zaten tedavimle uğraşıyorum' dedim.” şeklinde konuştu.



Keskin'in avukatı site yöneticisinin kestiği suyun açılamaması için asma kilit kullandığını söyledi.



Avukat, hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için zaruri olan su, doğalgaz ya da elektriği kesmenin site yönetimlerinin yetkisinde olmadığını belirterek yöneticinin suç işlediğini vurguladı.



Avukatın iddiasına göre; kamu hizmetinden faydalanma hakkı engelleniyor ve sürekli suya vurulan asma kilit açıldı mı diye kontrol edilerek açıldıysa yeniden asma kilit vurarak kişinin huzur ve sükununu bozma suçu işleniyor.

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