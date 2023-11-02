Kadıköy’de su borusu patladı: 5 saat boyunca akan su kesildi

Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde telekomünikasyon altyapı çalışmasından dolayı yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait 15 cm çapındaki çelik şebeke hasar gördü. Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca su cadde ve sokaklara aktı. Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.

İSKİ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa Mahallelerinin arızadan etkilendiği belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmaların saat 08.00’de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.