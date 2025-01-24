Kadıköy'de su borusu patladı: Su metrelerce yukarı fışkırdı
İstanbul Kadıköy'de sokakta ekipler çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı. Su metrelerce yukarıya fışkırdı. Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.
Kadıköy Fikirtepe Mandıra Caddesi'nde ekipler, sokakta çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı.
Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.
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