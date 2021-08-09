Kadıköy'de su borusu patladı, taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

İstanbul Kadıköy'de sokakta kazı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı. Yaklaşık 15 dakika akan su yolda birikintilere neden olurken, ihbar üzerine gelen ekipler suyu kesti.

DHA 09.08.2021 - 16:31

Kadıköy'de su borusu patladı, taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı.

Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su, çevreye yayıldı.

Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. 15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su, İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle sonlandı.

Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma yapıldığı sırada patladı. Su, metrelerce yukarı fışkırdı.15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...