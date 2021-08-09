Kadıköy'de su borusu patladı, taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

DHA 09.08.2021 - 16:31
Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı.
Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su, çevreye yayıldı.
Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. 15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su, İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle sonlandı.
Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma yapıldığı sırada patladı. Su, metrelerce yukarı fışkırdı.15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti" dedi.