Kadıköy’de şüpheli ölüm | 38 yaşındaki kadın 4’üncü kattan düştü, avukat gözaltında

Kadıköy’de dün akşam saat 20.20 sıralarında 4 katlı binanı 4’üncü katından bir kadın düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek yaşamını yitiren kadının Fatma Duygu Özkan olduğunu tespit edildi.



Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G. gözaltına alındı.



“KENDİ ATLADI” DEDİ



Avukat Doğan C.G. polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan’ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi.



Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı.



Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.



Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti.



Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.