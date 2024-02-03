Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen yolcudan taksiciye tekme

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü ile yolcusu arasında tartışma yaşandı. Taksi şoförü, ücreti ödemeyen müşteriyi cep telefonuyla görüntüledi. Kadın, adama tekme atarak “Onu sil, ödeyeceğim.” derken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen yolcudan taksiciye tekme

Kadıköy’de geçen günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, ticari taksiye binen müşteri, gideceği yere varınca taksi ücretini ödemeden indi.

Taksici Ahmet Hakan Dinçer, kadınla tartışma yaşayıp ücreti almak istese de başarılı olamadı.

Bunun üzerine Dinçer cep telefonunu çıkararak müşteriyi görüntülemeye başladı.

Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye, “Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım.” diyerek tepki gösterdi.

Müşteri ise “Telefonu kapat sil, ödeyeceğim.” diyerek Dinçer’e tekmeler savurdu.

O anlar taksici Ahmet Hakan Dinçer tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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