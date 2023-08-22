Kadıköy'de taksicilere denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Denetimde, 4 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.
Denetimde ayrıca, çalışma izni İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen bir sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi. Taksi trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.
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