Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Kadıköy'de taksicilere denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denetimde, 4 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca, çalışma izni İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen bir sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi. trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

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