Kadıköy'de tarihi binada yangın: 1 ölü

İstanbul Kadıköy'de restore edilen tarihi bir binada sabaha karşı yangın çıktı. Alevler itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy'de tarihi binada yangın: 1 ölü

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa'da bulunduğu sokağa ismini veren ve bir dönem "Mühürdar Karakolu" olarak kullanılan 3 katlı tarihi binada saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü, tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...