Kadıköy'de tarihi binada yangın: 1 ölü

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa'da bulunduğu sokağa ismini veren ve bir dönem "Mühürdar Karakolu" olarak kullanılan 3 katlı tarihi binada saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü, tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.