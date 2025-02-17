Kadıköy'de tarihi karakoldaki yangının sebebi ortaya çıktı

Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı. Yapılan incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis yapılan soruşturmada, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B'yı gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Emniyette arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" şeklinde ifade verdikleri öne sürüldü.



Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.