Kadıköy'de tasmasız köpek dehşet saçtı

KÖPEĞİ ZOR KURTARDILAR



Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İrtem'in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İrtem'in yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Bir vatandaş köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor.



ŞİKAYETÇİ OLDU



El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem İskele Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.