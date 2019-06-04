İstanbul'da D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinden Kadıköy yönüne giden taksi, Acıbadem köprüsü civarında motosikletle çarpıştı.
Çarpışma dolayısıyla motosiklet sürücüsü ve yolcu metrelerce sürüklendi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu ileri sürülen taksi sürücüsü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.