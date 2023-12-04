Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye 4 bin 936 lira ceza

İstanbul Kadıköy'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

Kadıköy'de trafikte makas atan sürücüye 4 bin 936 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta bir sürücünün D100 Karayolu Göztepe mevkisinde hızla arka arkaya şerit değiştirip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimliği belirlenen sürücü A.T. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddeleri uyarınca toplam 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

A.T, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem için emniyete götürüldü.

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