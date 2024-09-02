Kadıköy’de trafikte savcıya saldırı: İki şüpheli tutuklandı

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan Necip Cem İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'e saldırdığı belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.



Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.



İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

T.T.İ de toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.