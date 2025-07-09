Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu üretildiği belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli F.Y.'yi (31) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 352 gram uyuşturucu ile 700 gram aseton, 480 gram çinko tozu, 99 gram ham iyot, 2 pH ölçüm cihazı, 2 laboratuvar balonu, süzgeç, 3 hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.