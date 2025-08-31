Kadıköy'de yangın paniği

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi 'nde bulunan binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

