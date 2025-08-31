Kadıköy'de yangın paniği

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.