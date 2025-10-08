Kadıköy'de yangın paniği

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştirilen metruk binada, yangın çıktı.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde metruk bir binada çıktı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

KONTROL ALTINDA

Alevler büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

