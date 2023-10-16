Kadıköy’de yangın paniği

İstanbul Kadıköy’de yangın paniği yaşandı. Fenerbahçe Şerifzade Sokak’taki bir binada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy’de yangın paniği

Kadıköy’de 5 katlı binanın 4’üncü katında yangın çıktı.

Fenerbahçe Şefizade Sokak’taki binada başlayan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy’de yangın paniği - 1

nedeniyle dairede hasar oluştu.

Basın mensuplarına konuşan mahalle sakini Üzeyir K., “İtfaiye geç kalsaydı bitişik binalara sıçrayabilirdi. Daire boş sanırım. Çevredeki komşular ihbar etmiş. Kimsenin canına zarar gelmemesi sevindirici.” dedi.

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