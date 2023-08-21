Kadıköy'de yangında can pazarı: 3. kattan atlayan kadın öldü, eşi yaralandı

Kadıköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için korkuluklardan düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Yangında merdivenlerden kaçmak isteyen çiftin kızı da dumandan etkilendi.

Kadıköy'de yangında can pazarı: 3. kattan atlayan kadın öldü, eşi yaralandı

Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm evi sarmasıyla kurtulmak için korkuluklardan aşağı sarkan Cemil A. ve eşi Hatice A. daha fazla tutunamayarak aşağıdaki çardağın üzerine düştü.

Kadıköy'de yangında can pazarı: 3. kattan atlayan kadın öldü, eşi yaralandı - 1

Cemil A. düşmenin etkisiyle yaralanırken durumu ağır olan Hatice A. hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin kızları Şeyma A. kendi çabaları ile merdivenden inerken dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaralı olan Cemil A 'nın da Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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