Kadıköy'de yangında can pazarı: İBB eski daire başkanı ve kızı yaralandı eşi hayatını kaybetti

Yoğun dumandan etkilenen kızları Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadıköy Numune Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çiftin düştüğü yerde incelemelerde bulundu. İlk tespitlere göre yangının üçlü prizden çıktığı öğrenildi.