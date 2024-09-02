Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına saldıran firari şüpheli teslim oldu

İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcıya saldıran firari şüphelisi, savcılığa teslim oldu.

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına saldıran firari şüpheli teslim oldu

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

VİDEO: KADIKÖY'DE YARGITAY CUMHURİYET SAVCISINA YUMRUKLU SALDIRI

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