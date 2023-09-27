Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Ekiplerin verdiği cezaya itiraz eden sürücülere ihlal sırasında dron aracılığıyla çekilen görüntüleri izletildi. Bir taksi sürücüsü de cezanın etik olmadığını savunarak 24 saat çalıştığını söyledi.

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