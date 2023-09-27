Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Kadıköy'de drone destekli denetimlerde yayalara öncelik vermeyen 7 sürücüye 13 bin 853 lira ceza uygulandı.

Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde dron destekli denetim yaptı.

Denetimlerde, yayalara öncelik vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza kesildi.

Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza - 1

Ekiplerin verdiği cezaya itiraz eden sürücülere ihlal sırasında dron aracılığıyla çekilen görüntüleri izletildi. Bir taksi sürücüsü de cezanın etik olmadığını savunarak 24 saat çalıştığını söyledi.

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