İstanbul Kadıköy'de bir apartmanın güvenlik görevlisini darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'üne "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.



Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 3 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, ölen güvenlik görevlisi Osman Karabulut'un yakınları da hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen Osman Karabulut'un ailesinin avukatı Onur Emre Numanoğlu, sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Son sözleri sorulan sanıklar da pişman olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Miraç Aksel'in üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan ve Oğuzhan Tokyay'ı ise güvenlik görevlisi Osman Karabulut'u öldürdükleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Bu dört sanığı ayrıca "nitelikli hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da toplam 3 yıl altışar ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Tokyay'a ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 400 lira adli para cezası verdi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut'un 9 Nisan'da, bir dükkana hırsızlık amaçlı girdikleri öne sürülen 4 kişiye müdahale etmek isterken darbedilerek öldürüldüğü anlatılmıştı.



Olaya ilişkin Cem Doğan, Anıl Yeşiltaş, Mehmet Miraç Aksel ile Oğuzhan Tokay'ın tutuklandığı belirtilen iddianamede, 4 sanığın "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



İddianamede, sanıklar hakkında ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası istenmişti.

