Kadıköy'de, İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Sultangazi'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edilen silahlı saldırgan E.Ö. ve araç kullanan C.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ettikleri ve İlhan Ünğan'a ait bilgileri Ünğan'ın sürekli yanında bulunan adamı firari T.C'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi.



OLAY



İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.



Saldırı sonrası Belçika'ya kaçtığı ve uzun süre burada yaşadığı belirlenen Ünğan'ın, kısa süre önce kaçak yollarla yurda girdiği belirlendi.



Ünğan, 7 Nisan'da Bağdat Caddesi'nde bir kafeden çıkıp aracına bineceği sırada vurularak öldürülmüştü. Silahlı saldırı sonrası düzenlenen operasyonda ise saldırgan ve yanındaki şoför ile birlikte 3 kişi, olayda kullanılan 2 silahla gözaltına alınmıştı.

