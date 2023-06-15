Kadıköy'deki diş hekimi cinayeti davasında sanıklar hakim karşısında

''KENDİME GELDİĞİMDE ŞEYMA BİRAN'IN AYAK UCUNDA ESAS DURUŞTA BEKLİYORDUM"



Bu hareketlerden rahatsız olduğu için maktul Biran'ın elini ittiğini öne süren Ersoy, şöyle devam etti:



"Benim vücuduma dokunmaya devam etti. Her defasında kendisine engel olmaya çalıştım ama vücudum gittikçe ağırlaştı. Terlemeye başladım. Çantamdaki havluyu alıp elimi ve yüzümü sildim. O sırada birden kendimden geçtim. Kendime geldiğimde, Şeyma Biran'ın ayak ucunda esas duruşta bekliyordum. Şeyma'nın sol tarafı olduğu gibi kandı. Nefes almıyordu. Kendimi kontrol ettim. Ben de herhangi bir yaralanma yoktu. Hayatımda ilk defa bir ceset gördüğüm için orada fenalaştım. Olay yerinde bulunan havlu, bıçak ve benim parmak izimin bulunacağı kağıt havlu, ıslak mendil gibi materyalleri koymak için bir çanta aradım. Şeyma'nın kapıda duran çantasını alıp içindekileri boşalttım ve materyalleri çantanın içine koydum. Ancak daha öncesinde bıçağı kağıt havlu ile sildim. Tüm bu eşyaları Şeyma'nın çantasına doldurarak dışarı çıktım."



Sanık Ersoy, arkadaşı Abdullah Artut'u arayarak onunla buluştuğunu kaydederek, arkadaşına elinin kavga esnasında yaralandığını söylediğini belirtti.



Duruşmadan suçsuz olduğunu savunan tutuksuz sanık Artut ise beraatini talep etti.



Maktulün ablası müşteki Zeynep Hülya Uyarbaş, kardeşinin reenkarnasyon hakkında bir bilgisi olmadığını, sadece kalp rahatsızlığı olan hastalara ağrının azaltılması amacıyla hipnoz yöntemiyle tedavi uyguladığını anlatan Uyarbaş, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.



Mahkeme heyeti, sanık Ziya Ersoy'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Heyet, Ersoy'un cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.



İSTENEN CEZALAR



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ziya Ersoy hakkında "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi talep ediliyor.



Diğer sanık Abdullah Artut hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin